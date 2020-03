Le previsioni in Molise

MERCOLEDÌ 11 Qualche residuo annuvolamento si prevede solo al mattino poi sarà una giornata di bel tempo ovunque con clima stabile e soleggiato. Tornano a essere primaverili anche le temperature con una risalita sia nei valori minimi che in quelli massimi e con punte fino a 18 gradi sulla costa.

GIOVEDÌ 12 Zero nubi anche per questo giovedì che si prevede bello e soleggiato su tutto il territorio regionale. Tra la sera e la notte una timida copertura nuvolosa sarà in aumento ma senza portare piogge. Salgono ulteriormente le temperature, fino a 22 gradi, anticipando la primavera.

VENERDÌ 13 Non avremo le condizioni favorevoli degli ultimi due giorni ma anche oggi il Molise sarà risparmiato dalle piogge ad eccezione di Isernia dove, solamente in nottata, è previsto qualche debole rovescio. Dal pomeriggio assisteremo a una graduale copertura nuvolosa, dopo il tramonto calerà foschia in basso Molise fino al litorale. Più basse le temperature seppur ancora sopra la media stagionale.