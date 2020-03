SABATO 14 Tempo incerto e qualche pioggia oggi in Molise. Al mattino solo deboli velature nel cielo alternate a schiarite, dal pomeriggio la copertura sarà più decisa accompagnata anche da deboli rovesci nel venafrano e nell’isernino. Durante la notte pioverà anche su parte del bassomolise (Montenero di Bisaccia e Casacalenda). Calano le temperature

DOMENICA 15 Inizia con la pioggia questa domenica di metà marzo. Rovesci sparsi su mezza regione ma con attenuazione dei fenomeni già dal primo pomeriggio e ampie schiarite durante la sera/notte. Ancora giù la colonnina di mercurio che calerà bruscamente. I venti saranno moderati in questa giornata e l’Adriatico da mosso a molto mosso.

LUNEDÌ 14 Sole e nubi per l’inizio di settimane, la tendenza si prolungherà per l’intera giornata con l’arrivo di foschia in bassomolise dopo il tramonto. Lieve rialzo termico sia nei valori minimi che in quelli massimi