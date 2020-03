Teatro sul web per donare agli ospedali molisani: l’idea dell’attrice Mena Vasellino

Una donazione a favore degli ospedali molisani. È la lodevole iniziativa pensata e portata avanti dall’attrice di teatro Mena Vasellino. Molisana doc, è sulle scene da oltre 30 anni e spiega che “da oggi si può scegliere di donare a favore degli Ospedali molisani. Sulla pagina facebook del progetto (tiamodamorirne) verrà pubblicato periodicamente un report con l’ammontare delle donazioni e a chi sono state versate”.

Il suo ultimo lavoro, dedicato alle donne che subiscono violenza e ai loro figli, è da circa due anni sul web in modo che possa essere visto ovunque e da chiunque (è anche sottotitolato in quattro lingue straniere e in italiano per i non udenti, ndr). “Si tratta in gran parte della mia storia personale e da sempre i proventi, al netto delle spese, vanno in beneficenza cliccando sull’associazione che si desidera finanziare”.

L’appello ai corregionali è forte e chiaro: “Spero che questa idea possa servire a far passare un po’ di tempo guardando uno spettacolo teatrale a casa, dando una mano concreta alle nostre strutture sanitarie che mai come ora hanno bisogno dell’aiuto di tutti. A breve cercherò di darne notizia anche ai nostri corregionali che vivono fuori del Molise. La speranza è che tutto finisca presto e bene e che si possa tornare alla vita di sempre”.