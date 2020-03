Tavenna, sabato la sanificazione del Comune e delle strade

Sanificazione e disinfestazione del comune di Tavenna. In riferimento alle emergenze coronavirus in via eccezionale infatti, nella giornata di sabato 21 marzo dalle ore 5, inizieranno servizi di sanificazione degli ambienti pubblici tra cui la sanificazione dei locali comunali in Viale Regina Elena e la sanificazione/disinfestazione delle strade nel centro abitato.

Pertanto il Comune raccomanda alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, di non lasciare all’esterno delle abitazioni biancheria, animali domestici e piante ad uso alimentare, e di evitare la circolazione pedonale lungo le strade del centro abitato durante gli orari di sanificazione.