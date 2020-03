Tagliaquarantena, l’allenamento da salotto: gli esercizi di Daniele Oriente

“Restate a casa”. Più che un consiglio, è un ordine. Giusto, più che giusto. Bisogna evitare il più possibile di uscire, e quindi ci si deve anche organizzarsi in casa. Ok mangiare e bere, per chi ha la fortuna di farlo, ma tutto andrebbe fatto con moderazione. E allora, perché non provare anche a fare qualche esercizio ginnico, quello che magari abbiamo abbandonato visto che le palestre sono chiuse da qualche settimana?

Abbiamo così pensato di dare spazio ad alcuni professionisti del settore. Personal trainer, istruttori, allenatori. Insomma, chi siamo abituati a vedere due-tre volte a settimana e che ora si offrono di aiutarci per un minimo di attività fisica. La rubrica l’abbiamo chiamata simpaticamente ‘TAGLIAQUARANTENA’. Coloro che, fra sportivi ed esperti del settore, vorranno inviarci il proprio video di esercizi, potranno contattarci al numero 342 7494794.

Il personal trainer che viene ospitato oggi nella nostra rubrica è il campobassano Daniele Oriente, il quale propone una scheda ben organizzata e per tutti i gusti. E attraverso un video esemplificativo ci mostra cosa poter fare anche al chiuso della nostra abitazione.

Questi i dettagli della SCHEDA.

Per ogni allenamento settimanale, tra i quindici esercizi proposti nel video, se ne possono scegliere cinque e provare ad eseguirli uno dopo l’altro.

Per tre di essi (plank, side plank, wall squat), si può optare per uno stazionamento di 30 secondi.

Per tutti gli altri, sono indicate 10 ripetizioni.

Ovviamente, ognuno può adattare le ripetizioni e i tempi di stazionamento di un esercizio in base alla propria condizione fisica.

Un esempio di scheda:

– Crunch 10 ripetizioni

– Push up 10 ripetizioni

– Wall squat 30 secondi

– V-up 10 ripetizioni

– Side plank 30 secondi/lato

Riposo 1 minuto

Ripetere per 10 volte