Tagliaquarantena, l’allenamento da salotto: gli esercizi di Marco Pietrangelo

Come possiamo tenerci in forma restando a casa? Se lo chiedono in tanti, anche perché a furia di avere tempo si cucina tanto e si mangia altrettanto. E allora ecco la nuova rubrica di Primonumero. Si intitola ‘Taglia Quarantena’, per sorridere un po’ anche in questo periodo difficile.

Da oggi quindi spazio ad atleti, tecnici, preparatori, istruttori di società, palestre, scuole di varie discipline. Ognuno potrà proporre uno o più esercizi da fare a casa, sia per allenare semplicemente il fisico, sia per evitare fastidi da sedentarietà, sia per migliorare varie abilità tecniche.

Tutto rigorosamente in video di pochissimi minuti, da guardare e riproporre a casa. Coloro che, fra sportivi ed esperti del settore, vorranno inviarci il proprio video di esercizi, potranno contattarci al numero 342 749 4794.

Oggi è il turno di Marco Pietrangelo, atleta degli Hammers Rugby Campobasso, società di serie C1.