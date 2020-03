Tagliaquarantena, la ginnastica per la schiena della fisioterapista Cinzia Passarella

Mal di schiena? Voglia di fare un po’ di movimento in casa ma senza ‘strappazzarsi’ troppo? Ecco la ginnastica che fa per tutti, anche per chi ha qualche problema fisico (un ginocchio dolorante) oppure ha qualche capello bianco e non può concedersi ritmi sfrenati.

Oggi è ospite della nostra rubrica la fisioterapista di Campobasso Cinzia Passarella del centro Riabilis di corso Bucci a Campobasso. Ecco un allenamento soft ma che vi consentirà di superare la pigrizia ‘staccandovi’ dalla poltrona e di trascorrere qualche momento alternativo restando a casa, così come impone il decreto del governo per evitare la diffusione del covid-19.

Stretching ed esercizi per allungare i muscoli della schiena con benefici anche sugli addominali e sulle braccia: ecco alcuni degli esercizi che la fisioterapista vi mostrerà.

Anche Cinzia Passarella ha aderito dunque all’appello di Primonumero che ha coinvolto personal trainer, istruttori, allenatori, maestri di ballo per offrirvi esercizi che vi possono aiutare a svolgere un minimo di attività fisica. Avranno spazio nella nostra rubrica di Primonumero.it che abbiamo chiamato simpaticamente ‘TAGLIAQUARANTENA’.

Coloro che, fra sportivi ed esperti del settore, vorranno inviarci il proprio video di esercizi, potranno contattarci al numero 342 7494794.