Paola ha soltanto 6 anni, la becchiamo mentre stringe i nastri per attaccare il suo striscione al balcone di casa. Lo mostra soddisfatta: andrà tutto bene.

Come lei, lo fanno in tanti. Soprattutto i bambini che, seppure consapevoli di quanto sia difficile questo momento, non smettono di sperare e di sorridere. Proprio loro sono la speranza e rappresentano la forza per tenere duro, stringere i denti, restare in casa e aspettare che passi la tempesta.

Le mamme postano le foto su Instagram con l’hashtag #andràtuttobene. Si esorcizza la paura e si guarda avanti. Sperando.

Così davanti ai portoni, sui balconi, sopra le porte delle case anche in Molise, da Campobasso a Monacilioni (video) fino ad arrivare in tutto il Basso Molise e a Termoli, spuntano striscioni e cartelli con disegnato un arcobaleno e la scritta “Andrà tutto bene”. A San Martino in Pensilis l’invito è stato esteso a tutta la cittadinanza e il paese si sta riempiendo di arcobaleni colorati. Un messaggio di solidarietà, quel sentimento che continua a tenerci uniti nonostante l’epidemia, le restrizioni, il divieto di toccarci, guardarci e parlarci.

L’iniziativa sta girando sui social e invita le famiglie a partecipare per lanciare un’onda di positività. E poi i bambini trascorreranno un po’ meglio il loro tempo dipingendo, allenando la fantasia, imparando che anche loro sono adesso parte di un pezzo di storia di cui si parlerà per sempre.

Un arcobaleno per colorare un momento buio, i colori per ravvivare i cuori, un po’ di vivacità per rinsaldare sentimenti che non si rinchiuderanno nonostante tutto perché #andratuttobene.

