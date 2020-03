Sospensione corse autobus, la Seac: “Da lunedì ripristino completo 1 Nero”

Come riportato nelle ultime ore, il trasporto pubblico urbano di Campobasso ha subito un ridimensionamento nelle corse e negli orari in concomitanza con la chiusura straordinaria delle scuole disposta dal Governo. L’assessore alla mobilità, Simone Cretella, ha parlato di una “decisione unilaterale presa dalla Seac, in riferimento al passaggio all’orario estivo con conseguente taglio di molte corse essenziali per la cittadinanza”.

Oggi, 7 marzo, è arrivata la replica della società che gestisce il trasporto campobassano, che tiene a precisare che il sindaco Gravina era a conoscenza della cosa: “Il 4 marzo, quando è iniziata a circolare la voce della chiusura delle scuole – spiega l’amministratore delegato Costantino Potena – mi sono preoccupato di chiamare telefonicamente il signor sindaco per avere notizie certe e dopo che lo stesso mi ha detto che il decreto non era stato ancora firmato.

Abbiamo parlato della possibilità di ridurre il servizio riattivando per il tempo della sospensione delle lezioni il servizio estivo. Lui mi è sembrato d’accordo anche perché mi ha detto che il Comune avrebbe potuto recuperare risorse considerando che la Regione non erogava contributi”. Lo stesso primo cittadino precisa che “non ci sarà alcun passaggio all’orario estivo ma sono soppresse solo le corse scolastiche”.

Il giorno successivo, ovvero il 5 marzo, “abbiamo ricevuto dal Comune la pec allegata ed abbiamo proceduto alla organizzazione del servizio. Lo stesso giorno 5 nel pomeriggio, dopo che l’organizzazione del servizio era già partita, alle ore 16.43 arriva la seconda pec del Comune allegata. Troppo tardi per correggere il tiro”.

In ogni caso, ciò che poi è più importante per gli utenti, la Seac annuncia che “da lunedì 9 marzo la seconda corsa della linea 1 Nero sarà ripristinata. L’ assessore Cretella non deve pensare nel modo più assoluto che la Seac di propria iniziativa ha ridotto il servizio. La decisione è stata presa in accordo con l’avvocato Iacovelli”.