Non solo i ventilatori polmonari acquistati dalla Molisana e dal gruppo Morelli per il reparto di Terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso. Ci sono altre aziende che hanno supportato medici, infermieri e operatori sanitari. E’ il caso del personale del pronto soccorso del nosocomio del capoluogo che ha deciso di ringraziare le ditte che con generosità si sono adoperate offrendo i prodotti per chi ha dovuto sostenere turni faticosi e massacranti in questi giorni dell’emergenza.

Ecco il messaggio giunto alla nostra redazione: “Tutto il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso ringrazia vivamente per la vicinanza mostrata in questo periodo difficile le seguenti attività che hanno mostrato il loro calore e la loro generosità offrendo i loro prodotti: SA.FRA.MI. dei fratelli Michela e Salvatore Franco, panificio Libertone Graziano di Campobasso, azienda agricola Niro di Baranello, macelleria salumificio di Coccagno Gabriele.

La generosità e la vicinanza dei cuori sono state preziose in questo periodo difficile che il personale sanitario sta affrontando”.