Si rompe condotta idrica in Corso Nazionale, centro senz’acqua per ore

Una nuova rottura idrica si è verificata a Termoli nelle scorse ore. Si tratta di un guasto alla condotta idrica in Corso Nazionale, quindi in pieno centro.

Per questo motivo è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in diverse vie del centro: Corso Umberto I, Via XX Settembre, Via Alfano, Via Frentana, Via Mercato, Via Roma e lo stesso Corso Nazionale

Per risolvere la situazione sono in corso le operazioni di riparazione della condotta e stando a quanto comunicato dalla Crea Gestioni presumibilmente il ripristino delle condizioni di normalità è previsto entro metà pomeriggio di oggi, domenica 22 marzo.