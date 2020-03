Scontro fra tre auto in contrada Macchie, ferite due persone

Incidente in contrada Macchie, a Campobasso, e due persone finite in ospedale per fortuna senza gravi conseguenze.

I vigili del fuoco di via Sant’Antonio dei Lazzari sono intervenuti sabato sera a seguito dell’allarme lanciato da alcuni passanti nella zona.

Tre le macchine coinvolte, probabilmente a causa di una manovra azzardata o della segnaletica non rispettata da parte di uno degli automobilisti.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso, ma per fortuna, non hanno riportati gravi conseguenze.

Sul posto i vigili urbani che eseguiti i rilievi stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto per l’accertamento di eventuali responsabilità.