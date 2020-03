Antonio Gasbarrino, chef stellato e Presidente della Fondazione molisana cuochi sezione provinciale di Campobasso, si è spento dopo una lunga malattia. Da Petrella Tifernina, il suo paese, commiato e dolore: “E’ andato via in silenzio, in questi giorni in cui ci è stato impossibile rendergli omaggio al funerale”.

Nato a Petrella Tifernina, Antonio Gasbarrino, con la passione della cucina fin da piccolo, è riuscito negli anni, con dedizione ed umiltà, a costruirsi una carriera nel mondo della cucina di tutto rispetto. Tornato a Petrella in pensione, così lo ricordano amministratori e cittadini: “Non lesinava di dare consigli su ricette di alta cucina come raccontare aneddoti della sua carriera o di raccontare di incontri con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo o dello sport che aveva conosciuto e che apprezzavano la sua cucina”.

Nel 2005 ha avuto il il riconoscimento del Cocorum, premio ambito della FIC.

“Ricordiamo Antonio per la sua umiltà, la sua dedizione e i suoi successi, e esprimiamo cordoglio alla famiglia, nella persona del Sindaco e della Amministrazione Comunale di Petrella Tifernina”.