Il Segretario Generale della Uiltec Molise Carlo Scarati ha scritto ai Prefetti di Campobasso e Isernia per chiedere loro di intercedere per far sì che vengano fatti i tamponi ai lavoratori che tornano al lavoro dopo qualche giorno di malattia.

“Abbiamo notato che nelle aziende molisane, dopo una malattia legata a raffreddori o influenza, si rientra senza alcuna precauzione – scrive Scarati -. In questi casi, i lavoratori, dopo aver avvisato il medico curante della sintomatologia, sono invitati a prendere i medicinali prescritti ed aspettare che passi, senza aver certezza di cosa oggettivamente abbiano, perché non si effettuano i tamponi sino a quando tutta la sintomatologia Covid-19, si manifesti”.

Per l’esponente sindacali c’è “ormai certezza, da ciò che è avvenuto in Lombardia ed in Veneto che, sintomatologie anche leggere possono esser legate ad asintomaticità, pertanto, il rientro in azienda di soggetti che frettolosamente vengono codificati come semplice influenza, potrebbero esser portatori del virus.

Io penso che, grazie ai poteri a voi conferiti, prevedere l’obbligo del tampone o dell’obbligatorietà della quarantena, con relativa certificazione al rientro (per fugare ogni dubbio), darebbe serenità al soggetto, alla comunità e, soprattutto, ai colleghi che devono lavorare al suo fianco”.