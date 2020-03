Ore 11.30 – ISERNIA, NEGATIVI I TAMPONI DEL PERSONALE SANITARIO

Almeno a Isernia si può tirare un sospiro di sollievo: sono risultati tutti negativi gli operatori sanitari del nosocomio pentro sottoposti a tampone dopo essere entrati in contatto con una donna di Monteroduni deceduta sei giorni fa dopo aver contratto il covid-19. Questa mattina – 26 marzo – il primario del pronto soccorso dell’ospedale Veneziale, il dottor Lucio Pastore, ha reso noto l’esito degli ultimi sei tamponi. Sedici sono stati processati complessivamente.

Dopo l’esito negativo dei primi dieci tamponi del personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale di Isernia dunque risultano negativi anche gli altri sei.

A CAPRACOTTA INIZIA LA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE

Mascherine distribuite gratuitamente alla popolazione nel comune altomolisano, acquistate con i fondi dell’amministrazione guidata da Candido Paglione. “Si tratta di una prima fornitura alla quale ne seguiranno altre, speriamo a breve”, ha spiegato il sindaco. “Non sono presidi medici, serviranno solo come dispositivo di protezione per i pochi casi per i quali è consentita l’uscita dalla propria abitazione, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone”.

CERCEMAGGIORE, VALUTAZIONI IN CORSO DOPO I 16 NUOVI CASI

I 16 casi positivi riscontrati ieri sera alla casa di riposo di Cercemaggiore preoccupano non poco la comunità del paese del Molise centrale, ma indirettamente anche i vertici regionali.

Si stanno valutando in queste ore possibili trasferimenti di pazienti dalla comunità alloggio al Cardarelli, Covid Hospital del Molise. Tutto dipenderà dalle condizioni di salute dei 16 contagiati, 13 dei quali sono ospiti della casa di riposo e quindi soggetti anziani e più a rischio. Gli altri tre invece sono operatori socio-sanitari. Il sindaco Gino Mascia aveva richiesto giorni fa i tamponi non appena si era appurata la positività di un 91enne ospite nella Comunità alloggio. Ma il direttore Asrem Oreste Florenzano ha precisato che i tamponi non vengono effettuati ‘su richiesta’, ma sulla scorta di valutazioni tecnico-scientifiche che stabiliscono anche la tempistica.

Inoltre è attesa in mattinata la relazione tecnico-scientifica dell’Asrem riguardo alla catena epidemiologica collegata ai contagi nella casa di riposo. Sembra molto probabile che il presidente Donato Toma, proprio sulla base di quella relazione, emani una nuova ordinanza che renda ‘zona rossa’ Cercemaggiore, per impedire accessi e uscite dal paese, come già accaduto a Riccia, Montenero di Bisaccia, Pozzilli e Venafro.

Intanto nella vicina Campania c’è un fatto nuovo. Dopo aver chiesto strumentazioni e apparecchiature per contrastare l’epidemia e non avendo trovato risposte adeguate dal Governo centrale e dal commissario per l’emergenza Coronavirus, il governatore Vincenzo De Luca ha optato per una nuova ordinanza che nei fatti prolunga lo stato di isolamento delle persone e di chiusura di tutte le attività non indispensabili della Campania sino al 14 aprile, quindi ben oltre il termine del 3 aprile fissato dal Governo.

Va rimarcato che oltre ad avere casi in aumento, in Campania c’è preoccupazione per i cluster del vicino Molise, essendo molti molto vicini al confine.

Seguono aggiornamenti