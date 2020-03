Gli aggiornamenti

San Timoteo interdetto, riapre solo l’emergenza. Pd: “Fare tamponi agli operatori sanitari asintomatici”

Mercoledì 18 marzo: la diretta per l'emergenza coronavirus in Molise. I casi da Covid-19 registrati in Molise sono 24, con un decesso avvenuto lunedì scorso, oltre a due pazienti arrivati da Bergamo. In tutto 5 persone sono in Rianimazione