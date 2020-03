C’è una buona notizia, dopo tanti giorni di incertezza e timori per le sorti dell’ospedale San Timoteo di Termoli in relazione agli ambulatori e alle visite specialistiche, quelle non collegate al coronavirus ma pur sempre essenziali per la salute dei cittadini.

Tra martedì e mercoledì dovrebbero infatti tornare in funzione gli ambulatori del presidio ospedaliero, che ha riaperto i battenti a regime ridotto per evidenti ragioni di sicurezza collegate all’epidemia, che specialmente la scorsa settimana ha creato uno stato di caos e tensione fra gli operatori sanitari.

La notizia è confermata dalla direzione sanitaria che proprio questa mattina, nell’arco di una riunione (l’ennesima) ha valutato di riaprire gli ambulatori e far ripartire tutta l’attività di visite specialistiche ed esami diagnostici per i cittadini che hanno assolutamente bisogno di monitorare il loro stato di salute e le situazioni cliniche legate a diverse patologie.

Finora infatti l’ospedale è rimasto aperto con il Pronto Soccorso (i cui pazienti devono passare per la tenda del triage montata all’esterno), per i ricoveri urgenti. Aperto anche il laboratorio analisi, che comprensibilmente deve portare avanti una attività intensa. Gli ambulatori però sono ancora chiusi.

A breve non sarà più così per fortuna, perché sono centinaia le persone che aspettano di conoscere almeno la tempistica entro la quale sottoporsi a visite ed esami che spesso sono salvavita, perché riescono a diagnosticare in tempo patologie nelle quali l’intervento tempestivo gioca un fattore determinante. “Non esiste solo il coronavirus” è il commento che con maggiore frequenza arriva anche a noi, l’espressione di una paura diffusa nel tralasciare situazioni cliniche che non hanno nulla a che vedere con il virus ma che possono rivelarsi ancora più letali. Come per esempio nel caso dei tumori, dove la diagnosi precoce è essenziale.

Gli ambulatori stanno per riaprire le porte ai pazienti, che tuttavia saranno fatti transitare con una modalità protetta attraverso la tenda montata davanti l’ingresso dell’ospedale, quella della Misericordia per intenderci. Qui ci sarà l’accettazione. È necessario aspettare la comunicazione ufficiale però prima di presentarsi a fare le visite.

Resta al momento il problema del ritiro dei referti medici e diagnostici relativi alle visite e agli esami effettuati prima che Termoli venisse risucchiata nel vortice del coronavirus, con conseguente sospensione di ogni tipologia di attività. Sono tante le richieste dei cittadini che vorrebbero visionare i risultati degli esami cui sono stati sottoposti fino alla fine di febbraio, prima che scoppiasse l’epidemia da noi. “Ho chiamato sia al centralino dell’ospedale sia nel reparto che mi interessa e mi hanno risposto che fino al 3 aprile non c’è modo di ritirare il referto. Ma se io ho un problema serio che faccio? Non posso aspettare tutto questo tempo”: è uno dei tanti commenti arrivati in redazione.

La direzione sanitaria del San Timoteo Prova a rassicurare: “Stiamo cercando una soluzione e a breve verrà chiarita la modalità con la quale si possono ritirare i referti”. Non è escluso che una parte della documentazione possa essere spostata al vecchio ospedale, quello di via del Molinello. In ogni caso la speranza è che si faccia il più presto possibile perché l’incertezza di non sapere il responso medico aumenta e moltiplica la paura.