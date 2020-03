Giovedì 19 marzo alle 21, festa di San Giuseppe, la Chiesa italiana invita tutti a recitare il Rosario. Per questo motivo è prevista una diretta Facebook anche dalla casa del Vescovo Gianfranco De Luca per condividere questo importante momento di preghiera.

In questo momento di emergenza sanitaria, unita spiritualmente con Papa Francesco, la Diocesi di Termoli-Larino rinnova l’invito rivolto a tutta la comunità a condividere il momento di Preghiera per tutto il Paese promosso dalla Chiesa italiana in occasione della festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia.

Una lunga catena di preghiera che si estenderà coinvolgendo ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa nell’invito a recitare in casa il Santo Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo 2020. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.

Chi lo vorrà potrà unirsi in preghiera insieme a monsignor Gianfranco De Luca, collegandosi alla pagina Facebook della Diocesi che trasmetterà in diretta il Santo Rosario dalla casa del Vescovo.

La preghiera si potrà condividere anche su TV2000 (canale 28). Come evidenziato in una nota Cei, “la Chiesa che è in Italia, nella persona dei suoi Pastori, dei sacerdoti e dei fedeli, ringrazia Papa Francesco per questa prossimità, che diventa motivo di sostegno e d’incoraggiamento a pregare e a camminare insieme sulle strade del Vangelo. In questo momento di sofferenza per il Paese, la preghiera del Rosario di domani sera sarà invocazione e supplica alla misericordia del Padre perché ci liberi da questa pandemia”.