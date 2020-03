“Salve, ho un pacco per suo nipote” e si fa dare i soldi: truffato un anziano

Si era presentato a casa di un anziano e, fingendosi un dipendente delle Poste che doveva consegnare un pacco per il nipote, si è fatto consegnare una ingente somma di denaro.

L’ennesimo episodio di truffa agli anziani giunge da Montenero di Bisaccia dove ieri, 2 marzo, i Carabinieri hanno scoperto la truffa e denunciato l’autore. Si tratta di un uomo di 35 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, che si è reso colpevole di una truffa a danno di un uomo ultraottantenne residente a Montenero.

Il truffatore, fingendosi un dipendente dell’ufficio postale, dopo aver bussato alla porta di casa del pensionato, era riuscito a ingannarlo col pretesto di dover consegnare un pacco destinato al nipote della vittima, facendosi così consegnare una consistente somma di denaro.

L’attività investigativa degli uomini dell’Arma, svolta anche grazie alla collaborazione e alle informazioni fornite dai cittadini della zona, ha consentito però di raccogliere inconfutabili elementi a carico del trentacinquenne, subito denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Per l’uomo la Questura di Campobasso ha anche emesso il foglio di via obbligatorio per cui non potrà più mettere piede nel comune bassomolisano.