Rotonda salva-vita al bivio del lido, aperto il cantiere sulla Statale 16

Sono iniziati oggi, con i preparativi per il cantiere, i lavori della nuova rotonda di Campomarino. Un’opera strategica considerata indispensabile sul piano della sicurezza, che troverà spazio sulla Statale 16 nello spazio antistante la stazione, proprio all’altezza del bivio che porta verso il lido.

È un punto rischioso per la viabilità, che ha registrato in passato diversi incidenti stradali, alcuni gravissimi e mortali. La rotonda renderà più fluida la circolazione stradale su un’arteria fondamentale per la viabilità molisana quale la Statale 16, la cui competenza è dell’Anas.

Si tratta di un’opera che fa seguito, come da progetto, alla rotatoria già realizzata all’altezza del bivio per la zona industriale. In questo caso però i lavori prevedono anche un sottopasso che eviti l’attraversamento della strada.

È un intervento di cui si parla da tempo e che doveva essere già ultimato, ma che ha subito una serie di ritardi dovuti alla necessità di verificare aspetti tecnici legati alla proprietà di terreni ed espropri. I rilievi sono stati effettuati nello scorso autunno sempre da parte dell’Anas con l’amministrazione comunale di Campomarino che ha seguito le fasi procedurali dell’opera.

I lavori si concluderanno tra un anno, per un importo pari a euro 2.732.060 a base d’asta.