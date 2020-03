Il sindaco di Termoli è pronto a revocare le licenze a quei titolari di negozi e bar che non rispettano le norme del Governo e quelle della Regione per evitare l’espandersi del contagio da Covid 19.

Con un video dai toni decisamente duri, il primo cittadino Francesco Roberti si è rivolto in particolare ai titolari di attività commerciali che continuano a infischiarsene delle regole, come quella del rispetto del metro di distanza obbligatorio fra le persone, oppure la necessità di avere dispositivi per l’igiene delle mani delle persone. Nelle scorse ore sono state infatti molteplici le segnalazioni di locali pieni e gente ammassata per l’aperitivo o il post cena del sabato sera.

“Continuiamo a sottovalutare il pericolo della diffusione di questo virus – ha detto Roberti -. Continuiamo a pensare che tutto sia un gioco. A Termoli abbiamo un ospedale chiuso e un numero ridotto di medici che possono essere a disposizione e vediamo che alcuni esercizi commerciali bar continuano a trasgredire le regole. A breve farò un’ordinanza dove andremo a regolamentare gli orari gli orari e andremo a dire in maniera chiara che per chi non si attiene alle regole ci sarà la chiusura dell’esercizio commerciale e la revoca della licenza. Se ci sono esercenti che non si attengono alle regole siete pregati di segnalarmelo. A breve inizierà un controllo con tutte le forze dell’ordine e con la polizia municipale sulle attività commerciali della grande, piccola e media distribuzione oltre a bar, circoli privati e palestre”.

Quindi Roberti si è rivolto ai genitori e ai loro figli. “La mattina i ragazzi devono stare a casa a studiare perché non siamo in vacanza. La sera devono evitare assembramenti. State giocando sulla pelle dei vostri figli, sulla pelle di tutti”.

Infine il sindaco ha smentito che ci siano stati e ritorni di massa via treno a Termoli dal nord Italia e dalla zona rossa. Ha invitato invece chi è rientrato in Molise a segnalarlo come da ordinanza regionale e ha ringraziato ancora una volta i medici per il loro lavoro.

