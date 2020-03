Ritorno ottavi di Champions il 18 marzo: Napoli vs Barcellona

La partita di andata degli Ottavi di finale della Champions League del Napoli contro il Barcellona ha avuto un esito sorprendente per gli azzurri. Infatti anche se si era preventivato ovviamente di mettercela tutta, nessuno si aspettava di certo di riuscire a spuntare un pareggio contro una squadra come il quella. Il Barcellona, ricordiamolo, è una delle squadre più forti in assoluto, un avversario temibilissimo sotto ogni fronte.

Gattuso stesso aveva messo in conto, forse, una sconfitta sostenendo che in tutti i casi si trattava di una sfida per il suo club, per dimostrare se non altro a tutti la determinazione e la capacità in campo. Anche il Mister, insomma, si è ritrovato davanti un pareggio che sebbene non sia una vittoria, è comunque di certo una bella soddisfazione. Il 18 marzo ci sarà il ritorno degli ottavi di Champions, dove ancora una volta vedremo gli Italiani contro gli Spagnoli.

Cosa ci si aspetta dal ritorno del 18 marzo?

Rino Gattuso, dopo il pareggio 1-1 del suo Napoli al San Paolo contro gli Spagnoli, ci crede e si mostra determinato nel tentare di portare a casa una vittoria. Una bella carica per il Napoli che in questa Champions ha stupito non solo i suoi fan, ma anche in generale tutti gli appassionati del calcio nostrano. Già infatti dalle prime scommesse fatte sulla partita di ritorno del 18 marzo, assistiamo ad un aumento della percentuale di chi nel Napoli ci crede questa volta. Le scommesse online NetBet e quelle di altri portali simili, infatti, vedono tantissimi a puntare sulla vittoria degli azzurri.

“Nulla è perduto” dice il Mister. Contro il Barcellona il Napoli ha giocato bene, è innegabile, anche se qualche passo falso si è fatto. In una normale partita sarebbe normale, ma contro il Barcellona non è possibile sbagliare proprio nulla. Il divario tecnico c’è, d’altronde, quindi è indispensabile giocare bene, senza sbagliare e sfruttare ogni passo sbagliato degli Spagnoli, nel caso vi sia. Questi tendono a portare il gioco vicino alla porta degli azzurri, rendendo ogni passo falso un pericolo e indispensabile un gioco efficace in difesa.

I giocatori contati per il Barcellona: un vantaggio per gli azzurri

Alla partita di ritorno che si giocherà il 18 marzo al Barcellona di Quique Setien mancheranno diversi giocatori, un bel vantaggio quindi che sicuramente il Napoli di Gattuso saprà sfruttare al meglio. Vidal e Busquets infatti sono stati squalificati, altri sono infortunati. Di conseguenza il Barcellona avrà oltre ai due portieri della prima squadra, solo altri dieci giocatori. Giusti, giusti, insomma, sperando che non ci siano altri problemi fisici.

La qualificazione, di conseguenza, appare davvero ancora aperta e seriamente il Napoli potrebbe avere buone possibilità di spuntarla questa volta. Sarebbe sicuramente una cosa che verrebbe ricordata per sempre. Certo gli Spagnoli hanno quel qualcosa in più, ma dopotutto è indispensabile crederci nei sogni affinché diventino realtà. Bellissimo vedere il feeling fra i due Mister, che pare ceneranno insieme, e anche fra giocatori d’eccellenza come Lionel Messi e Lorenzo Insigne che abbiamo visto a fine partita scambiarsi le maglie.