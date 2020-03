Risparmio energetico, Campobasso aderisce a ‘M’Illumino di meno’

Il Comune di Campobasso aderisce con un proprio programma dettagliato all’iniziativa “M’Illumino di meno“, la giornata dedicata al risparmio energetico ed alla promozione di stili di vita sostenibili promossa ogni anno dalla trasmissione radiofonica di Radio Due “Caterpillar”.

L’iniziativa quest’anno è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi e si svolgerà venerdì 6 marzo, coinvolgendo in contemporanea migliaia di comuni, enti ed istituzioni in tutta Italia.

L’Amministrazione Comunale di Campobasso, per l’occasione, alle ore 12.00, provvederà alla messa a dimora, presso il Parco della Memoria di via XXIV Maggio, di un Siliquastro (Albero di Giuda).

Mentre, sempre nel pomeriggio del venerdì 6 marzo, presso il Circolo Sannitico, nell’ambito della rassegna “Vivere con Cura” l’incontro previsto alle ore 18.00 dedicato alla scoperta della rosa canina e alla presentazione del libro “La pecora che miagola perde il boccone”, a cura di Antonio D’Andrea e Yvonne Vergara, si terrà a lume di candela.

“Siamo particolarmente contenti di poter abbinare uno degli appuntamenti messi in calendario con “Vivere con Cura” a un’iniziativa così importante e diffusa su tutto il territorio nazionale, come “M’illumino di meno”, utile a promuovere comportamenti e stili di vita sostenibili. – ha dichiarato l’assessore all’ambiente, Simone Cretella – La nostra città ha davvero tanta voglia di approcciarsi a queste tematiche in modo diretto e lo dimostra il grande coinvolgimento suscitato tra la cittadinanza dal primo appuntamento di “Vivere con cura”, andato come si suol dire “sold out”, e che ci ha spinto per questo secondo incontro fissato in concomitanza con “M’illumino di meno”, a individuare una sala più ampia e capiente come per l’appunto quella del Circolo Sannitico di Campobasso.”

Tra le altre iniziative messe in campo dall’amministrazione per il 6 marzo, ci sarà anche, alle ore 18.30, il consueto e simbolico spegnimento dell’illuminazione del Palazzo di Città e del Castello Monforte.