Il contagio si allarga a Termoli, dove dopo il primo cluster della comitiva costituita anche da medici rientrata dal Trentino Alto Adige con diversi casi di infezione, si registra un nuovo punto di origine del virus.

Non è ancora chiaro il collegamento, e su questo si sta procedendo con una ricostruzione della catena epidemiologica. C’è infatti un’altra famiglia apparentemente non collegabile al cluster di Termoli, in quarantena sempre nella cittadina adriatica.

È notizia delle ultime ore che uno dei figlio del’84enne deceduto a Termoli mercoledì scorso e trovato positivo con tampone post mortem, sia contagiato e ricoverato al Cardarelli di Campobasso.

L’uomo ha accusato sintomi compatibili con quelli del coronavirus e, visto l’elevato pericolo nel contesto familiare, è stato trasportato nel nosocomio del capoluogo di regione dove è stato sottoposto a un tampone specifico.

Questa mattina il risultato, con poche sorprese. L’uomo è positivo ed è in cura presso i medici del Cardarelli di Campobasso. Tutta la famiglia è in stretto isolamento e sotto sorveglianza attiva.

Si stanno ricostruendo i contatti degli ultimi giorni anche per quanto riguarda il ristorante dove l’uomo lavorava con i fratelli, che tuttavia ha chiuso lo scorso 9 marzo, in base alle disposizioni ministeriali per il contenimento del contagio.