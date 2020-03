Zona rossa, non si entra e non si esce, le relazioni sociali sono ridotte al minimo. Da qualche giorno Riccia, assieme ad altri tre Comuni molisani (Montenero di Bisaccia, Venafro e Pozzilli) è stata di fatto ‘chiusa’, per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19. La popolazione, anche stando ai racconti del primo cittadino Pietro Testa, ha recepito il messaggio. Bisogna stare a casa, senza giri di parole.

E allora, la locale Pro loco si è organizzata per cercare di rendere meno pesanti le giornate a tutti. Tramite Silvio Cinquino, già calciatore anche del Campobasso, è stata divulgata una rubrica facebook chiamata ‘RicCiak, si vive’, partita il 23 marzo. Qual è l’obiettivo? “Animare le giornate in questo periodo critico. Così abbiamo deciso di creare sul nostro gruppo Facebook ‘ProLoco di Riccia’ la rubrica RicCiak, si vive, un canale telematico in cui verranno visualizzate dirette video di concittadini” spiega Cinquino.

Ma di cosa si parlerà nello specifico? “Di varie tematiche: socioculturale, ludico, musicale, gastronomico, lezioni streaming di ogni genere, cucina, favole per i bambini, collegamenti con i riccesi all’estero, canzoni dialettali, seguendo uno specifico palinsesto che verrà pubblicato ogni giorno sui social”.

Insomma, un bel modo per diversificare le 24 ore che per forza di cose diventano pesanti a lungo andare. “Prendiamo spunto da simili iniziative fatte da altri paesi molisani per rendere meno noiose le nostre giornate di isolamento forzato in questo drammatico periodo – prosegue il componente del consiglio direttivo –. Ci saranno belle dirette da parte di nostri concittadini con un potenziale pubblico di mille persone, membri di questo gruppo”.

Per fare qualche esempio, il palinsesto del 23 marzo prevedeva il seguente menù: alle 10.30 Sara Reale con ‘Vi racconto una favola’. Alle 11.30 la ricetta del giorno con lo chef Michele Testa. Nel pomeriggio, alle 15 Noemi Reale con qualche poesia di Michele Cima, a seguire Pasquale Mancino con il dialetto riccese. Alle 17 rubrica di psicologia curata da Alberto Silvestri, alle 18.30 l’esibizione del cantante Giuseppe Abiuso. In chiusura, alle 19, i saluti dall’Olanda di Annibale Panichella.

Come si fa a partecipare? La rubrica è aperta a tutti, basta contattare la Pro Loco tramite i social o telefonando direttamente a Silvio Cinquino al numero di telefono 320 9417683. Lo scopo unico: “Sentirci più uniti pur stando distanti”.

