Riapre l’ospedale e si può tornare a donare sangue: ecco come fare

Fra le prime operazioni tornate finalmente disponibili dopo quasi due settimane di stop c’è quella della donazione di sangue e plasma all’ospedale San Timoteo di Termoli, riaperto questa mattina 18 marzo. Ha infatti riaperto anche la sala donatori del nosocomio di viale San Francesco.

“Tutti i donatori abituali di tutte le associazioni possono chiamare per prenotare la donazione – ha spiegato il presidente dell’Avis Mario Ianieri -. Dopo esservi prenotati potete recarvi in sala donatori sempre se nei giorni scorsi non avete avuto problemi di salute, qualche linea di febbre o altri particolari problemi. Con attenzione e rispetto delle normative vigenti. Con un po’ di pazienza e collaborazione riusciremo a compiere il nostro nobile gesto”.

Stamane è stato l’imprenditore turistico Donato Di Gennaro di Termoli il primo a donare sangue.

“Da oggi ha riaperto dopo due settimane l’ospedale san Timoteo di Termoli. A causa di questa chiusura oltre alla emergenza nazionale a tutti nota c’è carenza di sangue e plasma, per cui invito tutti quelli in salute e che non hanno avuto contatti a rischio di prenotare per donare come ho fatto io stamattina, il 1° donatore dopo lo stop”.

Questo il numero da chiamare: 0875 7159238.