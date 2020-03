Riapre l’emergenza con la tenda filtro, ospedale ancora interdetto

I pazienti che arrivano al San Timoteo oggi, 18 marzo, dopo 13 giorni di chiusura, devono necessariamente rivolgersi alla tenda del triage allestita nel piazzale del parcheggio del pronto soccorso.

Il presidio ospedaliero e cioè la struttura centrale è chiuso, con il cancello sbarrato. Diversi cittadini che hanno legittimamente creduto che oggi sarebbe stato riaperto l’intero servizio sanitario hanno provato a citofonare e chiedere spiegazioni, ma all’interno il personale è pochissimo.

Aperto il laboratorio analisi, la sala donazioni Avis e il reparto di emergenza con la tenda della Protezione Civile, appunto. Qui ci sono gli operatori con dispositivi di protezione personale e alcuni arrivati anche da Campobasso perché non tutti i medici di Termoli hanno fatto ritorno al lavoro in quanto i 14 giorni di quarantena non sono ancora completamente trascorsi e scadranno soltanto domani.

Diverse le lamentele da parte degli utenti, che si sono ritrovati in una situazione non prevista. Non è ancora chiaro se da oggi l’ospedale San Timoteo potrà fare ricoveri o se bisognerà attendere qualche altro giorno per garantire un servizio completo.

Al momento la tenda filtro riceve tutti i pazienti che vengono smistati a seconda della richiesta e dei sintomi. Che si ritiene possa essere un caso sospetto viene dirottato su una procedura differente, anche se questa eventualità finora non è stata riscontrata.

Importante – sostengono gli operatori che presidiano la struttura – evitare la contaminazione dell’ambiente del pronto soccorso dove i casi di ipotetici covid-19 non possono assolutamente entrare. In questa eventualità verrebbero immediatamente trasportati all’ospedale Cardarelli di Campobasso per essere sottoposti al tampone.