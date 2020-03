Riapertura del San Timoteo vicina. Asrem: “Stiamo organizzando turni”

La riapertura dell’ospedale San Timoteo di Termoli è vicina. “E’ prossima”, rassicura il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano rispondendo a qualche polemica circolata ieri (14 marzo). In particolare, il riferimento è alle dichiarazioni di Nicola Felice del comitato San Timoteo.

Il capo dell’Azienda sanitaria regionale spiega le azioni che si stanno svolgendo per il ripristino e la piena funzionalità del nosocomio adriatico: “L’operazione è stata condotta in tempi rapidissimi e complessa perchè c’era il rischio di un’infezione ospedaliera che ora -possiamo dirlo – non c’è stata. Abbiamo gestito 75 pazienti”. Chi era ricoverato è stato dimesso oppure trasferito in altre strutture sanitarie.

“Stiamo sanificando anche oggi e – aggiunge Florenzano – stiamo predisponendo i turni del personale che deve rientrare in servizio. Quindi, non è vero che non abbiamo personale”.

Il nosocomio termolese è stato chiuso una decina di giorni fa, quando due operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19.