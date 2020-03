In tempi di quarantena anche i sacerdoti si ingegnano con i social: proprio come ha fatto don Mauro Geremia, parroco di Monacilioni e Pietracatella.

La sua idea di fare un oratorio-laboratorio virtuale gli sta dando ragione: sono in tanti a partecipare e si tratta indubbiamente di un fare comunità, sebbene alternativo, e coinvolgendo in particolare i bambini che hanno dovuto rinunciare ad attività scolastiche ed extrascolastiche.

(Nella galleria proposta solo alcune delle idee proposte e realizzate)

“In questi giorni, insieme alle catechiste, con l’aiuto di mamme e insegnanti abbiamo creato un oratorio-laboratorio virtuale per bambini”, scrive l’attivissimo parroco che, sulla sua pagina facebook, sta proponendo svariate idee creative che possono aiutare a far passare il tempo lungo della quarantena.

Proposte fantasiose contrassegnate dall’hashtag #RestiamoVivi. Oltre alle attività laboratoriali (da fare naturalmente in casa), il parroco sta anche coordinando la realizzazione (con tanto di tutorial) e la successiva distribuzione di mascherine in Tnt a Pietracatella. “È un modo per impegnare il nostro tempo libero a beneficio di tutti. Protetti per proteggere!”.

Quanto all’oratorio virtuale, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra lavoretti vari che hanno come denominatore comune l’utilizzo di materiale di riciclo. “Un suggerimento – scrive don Mauro -: non buttate alcun tipo di scarto del materiale utilizzato per fare i lavoretti; vi farò riciclare di tutto!”. Funziona così: il parroco posta la foto del risultato finale, illustra i passaggi da compiere per realizzare il tutto e alla fine i suoi ‘follower’ taggano i lavoretti fatti contrassegnandoli con l’hashtag dell’iniziativa.

Così rametti di alberi, carta di giornale, trucioli o scarti di matite colorate, sassolini, pasta, rotoli di cartone e tanto altro finiscono per diventare utili portamatite, cornici originali o semplici e belle creazioni beneauguranti. ‘Ingrediente’ fondamentale la creatività, unita allo spirito positivo del #celafaremo.

