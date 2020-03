Rallentano i numeri del contagio, “in questa settimana capiremo la portata del virus in Molise” – L’EMERGENZA

ORE 10 – DUE PERSONE DICHIARATE UFFICIALMENTE GUARITE, ALTRE 5 IN ATTESA

Sono 543 i tamponi processati dal laboratorio analisi del Cardarelli, di cui 476 negativi.

•Quelli risultati positivi al momento sono 64: 53 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 7 di persone di fuori regione. Altri tamponi si stanno processando in queste ore.

Stanotte nessun nuovo ricovero al Cardarelli, ospedale Covid19 individuato dalla programmazione d’emergenza di Regione e Asrem.

I ricoverati restano 22: di questi 15 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 7 sono in Terapia Intensiva (4 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo)

• Sono 28 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (21).

Sette le persone dimesse dalla struttura ospedaliera: “la buona notizia – dichiara il direttore generale Florenzano – è che due sono guarite, dichiarate ufficialmente guarite all’esito del controtampone”

Complessivamente ci sono 250 persone in isolamento e 156 in sorveglianza attiva

9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

Sono 7 i pazienti finora deceduti con Coronavirus (5 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione).

FLORENZANO: “SI APRE SETTIMANA DELICATA” ALLERTATE LE CASE DI RIPOSO

Comincia oggi, 23 marzo, la seconda settimana cruciale per l’emergenza coronavirus in Molise. Difficile dire se ci sarà il picco, (“è una previsione impossibile”), ma l’aumento di contagi registrati nei giorni scorsi, quando il Molise è passato in poche ore da 17 a 64 casi positivi, ha fatto alzare ulteriormente l’allerta dell’azienda sanitaria regionale. “Grazie ai comportamenti corretti dei molisani e alle indagini epidemiologiche siamo finora riusciti a circoscrivere il fenomeno”, ha dichiarato a Primonumero il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano questa mattina. L’azienda sanitaria sta monitorando i ricoverati in malattie infettive e in terapia intensiva, oltre ad effettuare ulteriori screening a Cercemaggiore dove un anziano di 92 anni è risultato positivo ad un tampone. “Abbiamo allertato tutte le case di riposo”, ha aggiunto Florenzano. Inoltre in queste ultime ore l’Asrem ha effettuato due tamponi post mortem entrambi risultati negativi. La buona notizia della giornata potrebbe arrivare nelle prossime ore Quando dovrebbero essere dichiarate ufficialmente guarite due persone che avevano contratto il coronavirus e erano state ricoverate in ospedale a Campobasso.

ORDINANZA CHE VIETA DI SPOSTARSI TRA COMUNI, TOMA: VITTORIA DELLE REGIONI DEL SUD

Il nuovo decreto che rafforza il concetto del divieto di spostamento e inasprisce le sanzioni per i trasgressori è accolto con estremo favore dal Governatore del Molise Donato Toma, che fra l’altro ha firmato le ordinanze con le quali si chiudono completamente 4 Comuni del Molise legati a cluster, focolai: Riccia, Montenero di Bisaccia, Venafro e Pozzilli. “Ci siamo confrontati con i Governatori di Calabria e Basilicata, è stato un intervento auspicato perchè ora si blocca completamente il rientro dalle regioni del nord” commenta Toma.