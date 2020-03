Raccolta fondi #ioamoilsantimoteo, già devoluti oltre 14mila euro

Sono già stati devoluti all’Asrem i fondi raccolti per oltre 14mila euro dall’iniziativa #ioamoilsantimoteo. Grazie alla donazione diretta della Sorgenia (12.500 euro) e alle microdonazioni di tanti cittadini la campagna di raccolta fondi #ioamoilsantimoteo ha superato la soglia dei 14mila euro.

I promotori, Antonello Barone e Massimo Servillo: “Abbiamo deciso di versare subito quanto finora raccolto per consentire all’Asrem di procedere il prima possibile all’acquisto di quanto necessario per la terapia intensiva dell’Ospedale di Termoli per affrontare le eventualità di ricoveri per Covid19 nei prossimi giorni. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato. Un grazie di cuore alla società Sorgenia e in particolare al dottor Alberto Bigi e al dottor Thomas Greco, la cui donazione consentirà l’acquisto di un ventilatore. Un sentito ringraziamento anche alla dedizione e disponibilità della dottoressa Rosa Maria Tucci dell’Asrem.

Tante altre raccolte fondi sono tutt’ora operative e invitiamo chi può a fare un ulteriore gesto di solidarietà.”