Prostituta beccata in strada finge di cercare asparagi: denunciata

Era in attesa di clienti sulla strada e ai poliziotti ha detto che era andata a raccogliere asparagi. È la scusa inverosimile che una donna di 47 anni ha raccontato agli agenti del commissariato di Termoli impegnati in controlli svolti per verificare il rispetto delle prescrizioni governative emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19.

L’episodio è avvenuto lungo la statale 16, in territorio di Campomarino, dove la donna, a quanto pare già nota perché prostituta del posto, era appoggiata al guardrail, mentre sembrava attendere dei clienti.

Si tratta di una signora bulgara classe 1973, domiciliata a Campomarino. I poliziotti l’hanno invitata a compilare l’autocertificazione per giustificare i motivi della propria presenza a bordo strada.

A quel punto la 47enne ha prima riferito generici motivi di necessità, senza saper indicare nel dettaglio in cosa consistessero. Poi ha specificato che in realtà si era recata in quel punto della strada perché notoriamente ricco di asparagi in questo periodo dell’anno. Secondo quanto riferisce la Polizia, la donna avrebbe aggiunto che era quello il suo modo di fare la spesa in alternativa al recarsi in un negozio di frutta e verdura.

Di fronte a tale atteggiamento evidentemente provocatorio, la donna è stata denunciata ai sensi dell’articolo 650 del codice penale e le è stato ricordato quanto è pericoloso continuare a stare per strada in questo periodo di emergenza sanitaria. I poliziotti le hanno quindi intimato l’immediato rientro nella propria abitazione.

Si tratta di una delle numerose denunce del Commissariato di Termoli per l’inosservanza ai provvedimenti governativi che impongono di rimanere a casa.