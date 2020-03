Primo contagiato a Campobasso: si ricostruisce la rete di contatti

Sono 16 i casi accertati di coronavirus in Molise. La giornata di ieri, 11 marzo, è stata particolarmente drammatica a Campobasso, dopo che si è diffusa la notizia della positività di un 32enne studente di Medicina all’Università del Molise, tornato da Milano il 1 marzo scorso e regolarmente autodenunciatosi all’Asrem così come altre 400 persone. Tuttavia è la catena di contatti avuti negli ultimi giorni nel capoluogo a preoccupare maggiormente la popolazione campobassana, andata in fibrillazione quando si è appresa la notizia del primo caso di Covid-19 in città. Il giovane infatti non era in quarantena perché quando è rientrato non era ancora obbligatorio farlo.

Sono stati sottoposti a tampone per Covid-19 i contatti più stretti del 32enne ricoverato in malattie infettive, che sta bene e la cui situazione clinica non è precipitata ma è stabile.

L’indagine epidemiologica sta andando avanti e nel frattempo sono state monitorate le condizioni di alcuni fra i suoi contatti, tra cui appunto un operatore sanitario.