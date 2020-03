Primo caso di Covid-19 in Molise: è una donna di 61 anni. Familiari sotto sorveglianza, chiuse scuole a Montenero

Il Molise registra il suo primo caso di coronavirus. Si tratta di una donna del 1959 (61 anni) residente a Montenero di Bisaccia che questa mattina è stata portata tramite l’ambulanza del 118 all’ospedale Cardarelli di Campobasso e ricoverata nel reparto di Malattie Infettive.

Sottoposta al tampone, è risultata positiva come da referto del laboratorio analisi arrivato attorno alle 17. Un ulteriore test sarà effettuato nelle prossime ore all’Istituto Spallanzani di Roma, mentre la Asrem sta valutando le procedure di sorveglianza per i familiari della donna, che da alcuni giorni presentava sintomi febbrili e tosse.

Al momento si sta cercando di ricostruire la catena del contagio. L’ipotesi più fondata è che la signora abbia contratto il virus in Campania, regione nella quale ha soggiornato diversi giorni fa e dove sono stati censiti oltre 20 casi di positività al coronavirus tra il napoletano e il casertano. Al suo rientro in Molise è cominciato uno stato di malessere che ha portato questa mattina ad attivare il trasferimento nell’ospedale del capoluogo. La paziente, le cui condizioni non sarebbero gravi, è in isolamento nel reparto di Malattie Infettive.

Intanto il sindaco Nicola Travaglini si appresta a emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici del paese. Nel frattempo si sta lavorando per ricostruire gli spostamenti della signora negli ultimi giorni. La donna non ha nipoti che vanno a scuola a Montenero, né nelle vicinanze, ma il sindaco ha deciso comunque per la chiusura a scopo precauzionale. Si sta valutando anche la sanificazione eventuale degli ambienti, ma nel frattempo i familiari della donna sono in isolamento e a breve verranno sottoposti al tampone per il Covid-19.

Questa la nota della Presidenza della Regione Molise. Il Governatore Toma sta seguendo direttamente l’evolversi della situazione: “Alle ore 12.30 di oggi, per il tramite del Servizio 118, è stata ricoverata, nel Reparto di Malattie Infettive del P.O. Cardarelli di Campobasso, un paziente di sesso femminile, classe 1959. La stessa riferiva di avere sintomi febbrili e tosse da circa 4 giorni.

Si è proceduto all’effettuazione del tampone e del test di verifica e, alle ore 17,00, il Laboratorio analisi ha riscontrato la positività al COVID -19. Immediatamente, si è proceduto all’attivazione del Protocollo di invio dei campioni per il test di conferma all’Istituto Spallanzani di Roma.

Contestualmente, si sono attivate le procedure di sorveglianza sui contatti stretti della paziente. Attualmente, la paziente è in buone condizioni di salute e non presenta criticità“.

In serata il presidente Donato Toma ha diffuso un messaggio video su Facebook. “La nostra rete di prevenzione ha funzionato, la paziente che si trova nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso era di ritorno da un evento tenuto nella provincia di Benevento – ha riferito il governatore -. Stiamo individuando tutti i contatti stretti che questo soggetto ha avuto negli ultimi giorni e attendiamo anche la conferma della positività del primo tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. Non posso che trasmettervi la tranquillità che tutti abbiamo, in quanto le procedure di isolamento e di individuazione dei percorsi seguiti da questa persona sono scattati in maniera rapida e quindi tranquilli tutti i molisani”.