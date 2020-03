75 tamponi al personale del San Timoteo: 35 negativi, in attesa di conferma gli altri

Complessivamente sono circa 75 i prelievi fatti dalla equipe di Infettivologia sul personale medico e infermieristico dell’ospedale San Timoteo di Termoli, che anche oggi 6 marzo resta chiuso al pubblico per accertamenti. Gli esami sono stati svolti in due tranches e sono andati avanti fino a notte. I risultati stanno arrivando man mano. Questa mattina alle 8 sui primi 35 tamponi effettuati non risultavano casi positivi, ma qualcosa sarebbe stato trovato nella seconda ondata di prelievi elaborati dai Biologi del Cardarelli dotati dell’attrezzatura per l’accertamento del nuovo coronavirus.

Questa anche la ragione per la quale medici e infermieri vengono rimandati a casa un po’ alla volta, in base appunto al risultato dell’esame.

In sofferenza il presidio ospedaliero di Termoli, attesi provvedimenti

Questa mattina alle 8 vertice tra la direzione sanitaria regionale, l’Asrem e la Regione Molise. Ora si dovranno adottare i provvedimenti necessari a garantire, anche se non nell’immediato, il servizio sanitario all’interno del presidio ospedaliero di Termoli, che però sta vivendo una situazione di grande sofferenza soprattutto sul piano del fabbisogno di medici. “Siamo in grande sofferenza” confermano gli stessi operatori sanitari, alcuni dei quali si trovano in isolamento alla luce proprio del contagio che ha investito due di loro oltre al 61enne medico ricoverato in terapia intensiva a Campobasso. Una coppia di dottori, lei anestesista e lui operatore di sala, è in quarantena domiciliare. Le loro condizioni sono stabili e non destano particolare preoccupazione.

In Molise 7 contagiati, altri 2 a Roma

Sono attualmente 7, alle prime ore di venerdì 6 marzo, i molisani con il Nuovo Coronavirus che sono seguiti dall’Asrem. Di loro, il più grave è il medico termolese 61enne che si trova in Terapia intensiva al Cardarelli. Ricoverati nel reparto di Malattie infettive invece altri due pazienti, una coppia di Montenero di Bisaccia. Si trovano poi nelle rispettive abitazioni in costante controllo e in quarantena tre contagiati di Termoli (fra cui due operatori sanitari dell’ospedale cittadino) e la signora più anziani di Montenero, dimessa dopo due giorni di ricovero. Altri due contagiati in Molise non sono in cura nella nostra regione ma a Roma. Si tratta di un 89enne di Sesto Campano e una guardia medica che aveva prestato servizio a Isernia nei giorni scorsi.

Eseguiti 39 tamponi al San Timoteo, altri 40 in attesa di responso

Alle 8 del mattino di venerdì 6 marzo ci sono i primi risultati di 39 tamponi eseguiti all’ospedale San Timoteo, sigillati da ieri dopo la positività di un medico e un infermiere di sala operatoria. I primi risultati non avrebbero riscontrato positività ma si attendono ulteriori conferme. I tamponi sono stati eseguiti dando la precedenza al personale operativo nei reparti dei contagiati, passando poi ai sospettati di contagio da Covid-19.

Altri 40 tamponi sono stati eseguiti ma non c’è ancora il responso. Inoltre 149 persone sono in isolamento precauzionale a domicilio, 134 in sorveglianza in tutta la regione.

110 persone chiuse in ospedale in attesa dei risultati

Mano a mano che giungono i risultati dei tamponi vengono mandati a casa medici, infermieri e operatori sanitari che da ieri sono chiusi all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Alle 8 di stamane ancora 110 fra pazienti e personale sanitario sono all’interno del nosocomio in attesa di notizie certe. Stamane vertici Asrem e dell’ospedale avranno un incontro per decidere il da farsi.

Per il momento il Pronto Soccorso resta chiuso al pubblico e i pazienti del 118 vengono portati all’ospedale San Pio di Vasto. Visite specialistiche raggi e attività ambulatoriale sono sospesi fino a data da destinarsi. L’ospedale San Timoteo di fatto è chiuso al pubblico.

Molti medici mandati a casa in piena notte

Sono tornati a casa dopo l’una di notte molti dei medici e delle infermieri rimasti chiusi in ospedale al San Timoteo di Termoli, ininterrottamente dalle 7 di ieri mattina. Il prelievo dell’equipe arrivata da Campobasso con l’infettivologo è terminato in serata con 39 campioni elaborati al Cardarelli.

I risultati degli esami per accertare eventuali nuovi casi di coronavirus non sono ancora ufficiali ma le indiscrezioni che trapelano dalla Asrem sono molto tranquillizzanti in merito alla diffusione del contagio. Il pronto soccorso di Termoli resta chiuso al pubblico come anche gli ambulatori, la sala radiologica, lo sportello prenotazioni. Il contingente sul quale oggi l’ospedale San Timoteo può fare affidamento è minimo e il fabbisogno di personale più che mai impellente.

Le richieste di personale al Governo

Intanto, in riscontro alla richiesta di informazione pervenuta dal Ministero della Salute, l’Asrem ha provveduto a comunicare il fabbisogno di medici specialisti, infermieri, operatori socio-sanitari derivante dall’emergenza Covid-19 in Molise.

Questo, nel dettaglio, il fabbisogno di personale: (Medici specialisti) Anestesia e rianimazione 15, Malattie infettive e tropicali 10, Radiologia 10, Medicina d’urgenza 25, Malattie dell’apparato respiratorio 4, Malattie dell’apparato cardiocircolatorio 10, Medicina interna 15; (infermieri) 50; (operatori socio-sanitari) 80.

