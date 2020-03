Presidente Confindustria Molise: “Chimiche di Termoli tutte aperte”

Le fabbriche chimiche di Termoli sono aperte. Lo ha chiarito Vincenzo Longobardi, presidente di Confindustria Molise.

“Anche per orientare meglio il comportamento degli organi di polizia chiamati a verificare la corretta applicazione delle norme emanate per contenere la diffusione del contagio da Covid19 devo fare una precisazione. Le industrie chimiche di Termoli, applicando rigorosamente le disposizioni emanate, sono tutte aperte. Tra l’altro avrebbero molta difficoltà ad assumere decisioni diverse essendo per lo più inserite all’interno di filiere produttive necessarie proprio per aiutare a contenere gli effetti di contagio dal virus”.

Il numero uno degli industriali del Molise ci tiene a far sapere che “queste aziende hanno solo deciso di limitare in parte l’attività produttiva in applicazione del protocollo nazionale tra Confindustria e sindacati per meglio tutelare la salute dei lavoratori in fabbrica. Tali decisioni hanno comportato come conseguenza il ricorso alla cassa integrazione guadagni“.