In città la notizia è circolata dalla tarda mattinata, trovando conferma quasi subito. Qualcuno addirittura ha azzardato ipotesi già irreparabili, annunciandolo senza alcun riscontro sui social senza alcun tatto per lui e per la famiglia. Parliamo di uno dei personaggi più amati e conosciuti della città, che è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

E’ uno dei ‘padri’ dell’atletica molisana, fondatore di una delle società più longeve della regione e del panorama nazionale. L’uomo, di circa 80 anni, è risultato positivo al covid 19.

Molti hanno espresso messaggi di incoraggiamento, di sostegno, sia in forma privata che su facebook, dove gli amici gli chiedono di tener duro, di stringere i denti per vincere questa battaglia. “Forza, mettici tutta la tua grinta da sportivo. Tornerai presto a vivere la tua città che ami tanto”, oppure “ti aspetto per il saluto mattutino”, e ancora “dai che dobbiamo farci una corsa assieme”. Insomma, messaggi carichi di ottimismo e speranza.