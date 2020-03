Positivo al coronavirus impiegato della Sevel

Un impiegato della Sevel, azienda che produce Fiat Ducato che dà lavoro a Val di Sangro a centinaia di molisani, è risultato positivo al coronavirus.

Lo fanno sapere fonti sindacali che lo hanno appreso da una comunicazione del responsabile del Servizio Prevenzione e protezione dell’azienda di Atessa.

Per fortuna l’uomo sarebbe risultato positivo già da diversi giorni e l’ultimo giorno in cui si è recato al lavoro è l’11 marzo. Il dipendente Sevel lavora nell’area palazzina degli uffici e quindi non in fabbrica. La Asl di Vasto Lanciano Chieti ha operato tutte le misure previste per casi di questo tipo e non sembra ci siano altri casi di positività.

Per altro la Sevel ha già fermato la produzione da giorni e aveva annunciato la chiusura sino al 29 marzo. Col decreto approvato ieri dal Governo, la chiusura sarà prorogata almeno fino al 5 aprile.

I circa 6mila dipendenti sono stati messi in cassa integrazione.