Polisportiva Acli Campobasso scuola calcio Elite per il terzo anno di fila

Tra le importanti iniziative, le Acli di Campobasso ospiteranno il Sassuolo Calcio nella giornata di martedì 10 marzo. A scendere in campo questa volta, saranno i migliori ragazzi della regione Molise invitati opportunamente per l’occasione: potranno mostrare le proprie velleità i nati nel 2006 e 2007. Il direttore generale del club di serie A Francesco Palmieri con il suo entourage è in cerca di rinforzi per le proprie formazioni giovanili.

Pertanto anche in questo appuntamento, il messaggio forte delle Acli è quello di mettere a disposizione la propria presenza nel tessuto tecnico dei professionisti nei confronti dei club e dei giovani del territorio molisano.