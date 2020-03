Sanificazione delle scuole, del comune, della sede della Protezione civile e delle chiese del paese, ma anche delle strade comunali. È quanto deciso dal Comune di Petacciato che ha annunciato tramite social network ai cittadini che nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo verrà effettuato l’intervento di disinfezione e sanificazione con atomizzatore montato su un apposito automezzo delle strade del paese e di Petacciato Marina in tutte le strade.

Si tratta di un provvedimento pensato per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Inoltre l’igienizzazione è già iniziata nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, in municipio, nelle chiese e nelle scuole, oltre che nella sede della Protezione civile, ancora una volta impegnata in prima linea per la sicurezza dei petacciatesi. Da parte del numero uno della Protezione civile di Petacciato, Giuliano Di Credico, un ringraziamento al Comune per aver compreso anche la sede di via Tremiti nella bonifica.

Per quanto riguarda l’intervento all’aperto, lungo le strade del paese, ai cittadini è raccomandato per l’una e mezza della notte fra sabato e domenica di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento fino al mattino.

Inoltre è raccomandato di tenere le finestre chiuse, gli animali domestici e riparati, evitare di stendere la biancheria e infine evitare di parcheggiare le auto o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfezione.