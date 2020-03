Pensioni anticipate al 26 marzo: pagamento distribuito fino al 1 aprile

Considerata l’emergenza legata al Coronavirus, il pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno sarà anticipato e scaglionato in più giorni. La decisione è stata presa dal Governo, in particolare dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ha demandato al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, la firma dell’ordinanza.

In pratica, è stato approntato un nuovo calendario per pensioni, assegni e indennità di accompagnamento per invalidi nell’erogazione presso gli sportelli di Poste Italiane: il ministro ha spiegato che “i pagamenti andranno dal 26 marzo al 1 aprile per la mensilità di aprile, dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal 26 al 30 per quella di giugno”.

Per chi non può evitare di recarsi alle Poste per ritirare il contante, ecco la turnazione stabilita, rigorosamente in ordine alfabetico: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, C e D il 27, dalla E alla K il 28, dalla L alla O il 30, dalla P alla R il 31 e dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Sul sito di Poste Italiane è possibile ricercare gli uffici di tutto il territorio nazionale. Da oggi, 20 marzo, parte una campagna pubblicitaria televisiva descrive il meccanismo di ritiro delle pensioni.