Pelletteria di Campobasso pronta a “produrre 1500/2000 mascherine al giorno”

L’emergenza Coronavirus crea anche belle storie. Come quella che riguarda una pelletteria di articoli di lusso per i cacciatori che si dice pronta a convertire la propria produzione, famosa in tutto il mondo, in mascherine anti-virus utili come non mai in un momento come questo. Il titolare di ‘Incantesimi di cuoio’, Fernando Pio Tomba, 32 anni, spiega che per loro sarebbe “un gioco da ragazzi produrre le mascherine in materiale di tessuto non tessuto associato a polimero biodegradabile che garantisce la copertura dal virus”.

C’è solo una ‘condizione’: “Offro il mio recapito alle aziende chiamate a fornirmi questo tipo di tessuto speciale”. E si può partire anche domani: “La nostra produzione riguarda articoli di lusso destinati ai cacciatori, siamo famosi in Italia e nel mondo e per fortuna possiamo permetterci di stoppare la nostra produzione e convertirla nella produzione di mascherine speciali che sono utili per proteggersi in questo momento” spiega Tomba.

Una lavorazione particolare che però non spaventa affatto il giovane imprenditore molisano: “Siamo in grado di produrne 1500/2000 al giorno, tra cucitura, taglio e produzione. Solo che serve qualcuno che doni il materiale per queste mascherine”. Fernando è già in contatto con la Protezione Civile e vuole che il messaggio giunga al presidente della Regione, Donato Toma: “Ripeto, fermo la mia produzione e mi dedico solo a questo. Siamo una piccola pelletteria artigianale in grado però di garantire quasi 2mila mascherine al giorno”.

La pelletteria in questione si trova in via Garibaldi 146 a Campobasso. E’ un’azienda familiare, artigianale, una piccola realtà affermata nel suo campo. “Lavoriamo con le aziende di Gardone Valtrompia, forniamo foderi di lusso ai cacciatori da sette anni. Siamo conosciuti all’estero e siamo gli unici in Italia a fare questo lavoro”.

Ed eccolo qua il recapito di Fernando Pio Tomba: 3272460597. FdS