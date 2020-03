Pazienti Neuromed a Campobasso, Asrem frena: “Il Cardarelli non può gestire casi critici”

La richiesta del Neuromed di trasferire a Campobasso i pazienti risultati positivi al Covid-19 è al vaglio dell’Azienda sanitaria regionale. Se ne è parlato ieri sera, 19 marzo, anche durante la consueta riunione a palazzo Vitale, durante la quale si è iniziato a ragionare sul possibile ricovero nel presidio ospedaliero del capoluogo.

“Neuromed è sprovvisto di reparto di Malattie Infettive”, hanno riferito ieri da Pozzilli. E “il Piano organizzativo dei posti letto di malattie infettive dell’Asrem individua nel Cardarelli quale struttura sanitaria deputata alla presa in carico e gestione dei casi covid-19, sospetti ed accertati”.

Un’ipotesi su cui l’Asrem frena. E’ lo stesso direttore generale Oreste Florenzano, in un video registrato al fianco del governatore Donato Toma, a spiegare perchè il nosocomio del capoluogo, pur essendo punto di riferimento e ospedale covid della nostra regione, avrebbe difficoltà a gestire i pazienti trasferiti dal Neuromed.

“Le problematiche sono state riscontrate nella struttura privata accreditata, dove ci sono nove casi positivi di cui due che necessitano di terapia intensiva, mentre la restante parte è asintomatica ma presenta patologie particolari in quanto si tratta di pazienti ricoverati per riabilitazione medica. La difficoltà – spiega il capo dell’Asrem – nasce dal fatto che il presidio di Campobasso è un Dea di primo livello non di secondo, quindi possiamo gestire pazienti critici ma entro determinate patologie”. Il Cardarelli del resto non è dotato di una Unità operativa di Neurochirurgia, reparto soppresso proprio dopo l’accordo con il Neuromed.

L’Azienda sanitaria ha chiesto dunque all’istituto della famiglia Patriciello un approfondimento sul quadro clinico dei malati che hanno contratto pure il virus covid-19.

“Attendiamo relazioni specifiche per conoscere a fondo quadro clinico dei pazienti in terapia intensiva”, ha puntualizzato Florenzano.

Inoltre “stiamo valutando come gestire anche gli altri sette pazienti asintomatici ma che non possono essere isolati nel proprio domicilio. Allo stesso tempo, stiamo procedendo con l’individuazione dei contatti, abbiamo chiesto gli elenchi del personale della struttura che hanno avuto contatti per condurre l’indagine epidemiologica, la verifica dello stato di salute. Il pericolo maggiore è l’ipotesi di una infezione ospedaliera, il moltiplicarsi di casi, bisogna chiaramente avvisare i Comuni di provenienza di queste persone per non diffondere ulteriormente il contagio”.

Infine il vertice dell’Asrem ha probabilmente messo la parola fine sull’impiego del Santissimo Rosario e del Vietri: a detta di molti, dovrebbero essere destinati al ricovero di pazienti che hanno contratto il coronavirus. “Nel tavolo abbiamo parlato dei problemi relativi a Larino e Venafro: sono ospedali di continuità, dove ci sono prevalentemente infermieri e pochi medici, non sono dotati di terapia intensiva ma solo di anestesia che serve da supporto per interventi ambulatoriali. Non sono attrezzati per pazienti che necessitano di terapia intensiva. Il nostro piano prevede l’utilizzo dell’Hub Cardarelli e dei due spoke Termoli e Isernia, unici dotati di terapia intensiva oltre al capoluogo. Nel complicarsi del quadro, si prevede anche l’utilizzo delle strutture private che hanno la terapia intensiva”.