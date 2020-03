Ore 19 – 50 POSITIVI IN MOLISE, IL VIDEOMESSAGGIO DI TOMA

Questo il nuovo bilancio aggiornato alle 19 di oggi:

450 tamponi processati di cui 400 negativi

50 sono i tamponi positivi: 41 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 5 di persone di fuori regione

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 20: di questi 14 sono in Malattie Infettive (13 della provincia di Campobasso e 1 da fuori regione), 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo)

Sono 19 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici o dimessi dalla struttura ospedaliera

Complessivamente ci sono 238 in isolamento e 150 in sorveglianza attiva

8 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli

5 i morti per Coronavirus, l’ultima stamane: una anziana di Monteroduni. Gli altri sono un 82enne di Termoli, una 84enne di Campobasso, un 84enne di Termoli e una 64enne di Guglionesi deceduta ieri a Chieti.

Ore 17 – NESSUN NUOVO CONTAGIO AL NEUROMED

ECCO PERCHE’ IL PIANO DI EMERGENZA ACCANTONA LARINO E VENAFRO

ORE 16 – SECONDA TENDA PRE TRIAGE DAVANTI AL SAN TIMOTEO

RICERCA DI PERSONALE MEDICO, IN 6 HANNO DATO DISPONIBILITà

Il Direttore dell’Asrem Florenzano ha rilevato, nel corso della quotidiana riunione dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza Coronavirus, che rispetto ai bandi di ricerca di personale medico esterno, anche in quiescenza, per sostenere le strutture sanitarie pubbliche nello sforzo che si sta compiendo in questo periodo, al momento risultano aver dato la propria disponibilità 2 medici di accettazione e urgenza, 1 medico di malattie infettive (specializzando), 3 medici pensionati (rispettivamente di malattie infettive, geriatria e di scienze dell’alimentazione).

Ma dall’Asrem si attendono ulteriori adesioni nelle prossime ore, intanto per i bandi per ricerca di infermieri e OSS oggi sono stati pubblicati i relativi atti. Florenzano ha comunque sottolineato che al momento la ricerca del personale medico, rispetto alle necessità che riscontra il sistema, è prioritaria.

“L’esigenza impellente che in questo momento ha il Servizio sanitario regionale – afferma il presidente Toma – è la ricerca di personale sanitario allo scopo di fronteggiare l’emergenza. Finora, hanno risposto all’appello sei medici cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità mostrata. Ci auguriamo che altri vogliano seguire il loro esempio. Ciò che sta facendo il personale sanitario molisano, nelle sue diverse articolazioni, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, volontari, è davvero ammirevole e il Molise non finirà mai di ringraziarli. Come pure va sottolineato e apprezzato – aggiunge – il lavoro di tantissimi molisani che sono impegnati nei cosiddetti servizi essenziali, pubblici e privati, a riprova che la nostra è una grande regione che sta dimostrando, nella quotidianità, di reagire con alto senso di responsabilità”.

TAMPONI A TAPPETO? “NON è LA METODOLOGIA DELL’ISTITUTO DI SANITà”

I tamponi al momento in disponibilità dell’Asrem sono 900 tamponi e altri 900 dovrebbero arrivare martedì prossimo e altrettanti il successivo venerdì. Lo ha chiarito il Direttore Generale dell’azienda sanitaria oggi in sede di riunione dell’Unità di crisi regionale. “Sono stati anche ordinati 3000 test rapidi. Attualmente il sistema è in grado di effettuare 120 verifiche di tamponi al giorno”.

In tanti stanno chiedendo a gran voce l’esecuzione di tamponi a tappeto. Rispetto alle richieste pervenute da vari Consiglieri regionali circa la necessità di aumentare il numero dei tamponi da effettuare sul territorio in aggiunta a quelli realizzati con il protocollo seguito dall’Asrem fino ad ora, il Direttore generale Florenzano ha tenuto a precisare che “le metodologie di esecuzione dei test sui soggetti a rischio contagio sono state dettate in via ufficiale dall’Istituto Superiore di Sanità. A tali direttive l’Asrem sta indirizzando la propria azione quotidiana”.

Florenzano ha poi precisato che, sempre nell’ambito delle direttive dell’ISS, sono stati eseguiti i controlli a tutte le persone a rischio contagio (medici, paramedici e chiunque altro risultasse necessario) per l’ospedale di Termoli nella scorsa settimana, e “in egual modo sarà fatto per la Neuromed, verificando tutto il personale medico e paramedico che ha avuto contatti con i pazienti risultati positivi”.

Il Neuromed, come noto, non è sotto diretto controllo dell’Asrem “ma – ha puntualizzato il DG – gli sono state certamente notificate le prescrizioni delle Autorità competenti per la migliore gestione del caso. Sono fiducioso”.

Quanto ai dispositivi di sicurezza per medici di base, operatori di guardia medica e veterinari, il Direttore ha riferito che si sta attivando la distribuzione del materiale disponibile.

Il Direttore del IV Dipartimento Brasiello, nel suo intervento nella riunione plenaria, ha riferito di aver stilato con l’Asrem un nuovo piano di fabbisogni che è stato già inviato alle strutture del Commissario unico per gli acquisti Arcuri. “La filiera –ha detto- al momento sta funzionando e siamo in attesa delle consegne del materiale richiesto”.

Il Direttore della Protezione civile regionale De Lisio ha dato notizia che si sta continuando a distribuire il materiale di protezione sia alle strutture sanitarie (i dispositivi con maggiore protezione per la superiore esposizione dei soggetti), che agli operatori delle forze dell’ordine e di polizia municipale, oltre che per la grande distribuzione (a queste sono state consegnate le mascherine di protezione individuale per uso civile).

L’ASREM SI SDEBITA CON L’ASL DI CHIETI DONANDO UN VENTILATORE POLMONARE

L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha voluto sdebitarsi con la Asl di Lanciano Vasto Chieti e l’ha fatto donando un respiratore che è stato sistemato all’ospedale teatino. Lo ha svelato il direttore generale dell’Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael.

“Si è conclusa nel segno della solidarietà reciproca la collaborazione tra la Asl Lanciano Vasto Chieti e l’Azienda sanitaria regionale del Molise. Con la riapertura dell’ospedale di Termoli, la cui attività era stata sospesa temporaneamente per casi di contagio da Coronavirus, viene meno la necessità di inviare nei presidi della provincia di Chieti le urgenze no Covid, a cui per tutto il periodo ha fatto fronte soprattutto l’ospedale di Vasto” si legge in una nota dell’Asl Lanciano Vasto Chieti.

“L’Asrem – prosegue la nota – ha ricambiato la disponibilità dei colleghi abruzzesi mettendo a disposizione un ventilatore polmonare, collocato nell’area Covid del SS. Annunziata”.

“Desidero ringraziare caldamente il personale dell’ospedale di Vasto – tiene a sottolineare il Direttore generale Thomas Schael -, che in tutto questo periodo si è fatto carico di un impegno aggiuntivo con grande professionalità e spirito di servizio. È solo grazie a queste qualità che abbiamo potuto accogliere la richiesta d’aiuto dell’Asrem e sostenere i colleghi del vicino Molise in un momento di difficoltà. Così come ringrazio questi ultimi per averci fornito un ventilatore, assai prezioso per l’attività assistenziale in questa situazione così complicata per tutti“.

Ore 15 – 62 PERSONE IN QUARANTENA A RICCIA

Sta meglio il ‘paziente 1’ di Riccia, l’anziano risultato positivo tre giorni fa al covid-19. Invece 62 persone sono in quarantena in uno dei paesi (assieme a Montenero) dichiarati ‘blindati’ da un’ordinanza del presidente della Regione Molise. A fare il punto della situazione è il sindaco Pietro Testa: “In paese non sono stati evidenziati altri casi di contagio e non esiste alcun focolaio di infezione, mentre le persone in quarantena, tutte asintomatiche, sono 62″. Invece l’ottantenne ricoverato nel reparto di Malattie Infettive “è in buone condizioni di salute, ci sono in quotidiano contatto telefonico”, aggiunge il primo cittadino che ha postato su Facebook un selfie mentre le forze dell’ordine presidiano il paese da cui non si può nè entrare nè uscire.

In base alla prima ricostruzione della mappa dei contagi, dice ancora Testa, “resta plausibile che il contagio del nostro unico concittadino potrebbe essere ricollegato al contatto avuto con il medico forestiero del 118 che ha prestato servizio nella postazione di Riccia, che si è provveduto a sanificare nell’immediato”.

ORE 14 – NUMERO CONTAGIATI IN MOLISE SALE A 49

Sono stati processati 15 nuovi tamponi su altrettanti pazienti con sintomi del coronavirus o su persone con contatti particolarmente rischiosi e operatori del 118 di Bojano entrati in contatto con i medici contagiati. Tre sono risultati positivi. Sui 441 tamponi Asrem eseguiti dall’inizio della epidemia in Molise sono 49 finora i casi di infezione al Covid19. Ieri sera erano 46, compresi i 9 pazienti del Neuromed di Pozzilli trovati positivi.

ORE 13.30 – CERCEMAGGIORE, CASA DI RIPOSO IN QUARANTENA: C’E’ UN POSITIVO

Gli anziani sono i più esposti al rischio contagio da Covid-19, particolarmente letale per loro. I decessi già registrati nella nostra regione lo confermano: finora sono morti con il coronavirus 4 persone ottantenni.

ORE 13.30 – NEUROMED CHIEDE RIAPERTURA OSPEDALI LARINO E VENAFRO

L’Istituto Neuromed di Pozzilli si appella alla Protezione Civile, al Governo e alla Regione Molise, oltre che all’Asrem, per la riapertura degli ospedali di Larino e Venafro: “Chiediamo in prima istanza il trasferimento dei nostri pazienti presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, l’unico abilitato al Covid-19. In subordine, si auspica di valutare la riapertura degli ospedali Vietri di Larino e SS Rosario di Venafro quali ospedali Covid-19, per affrontare le emergenze, visto che i plessi sono idonei. Il Neuromed non ha un reparto di malattie infettive e fin dall’inizio è stato individuato come non Covid-19. Ma allo stesso tempo è pronto a mettere a disposizione il suo personale e a donare materiale per l’attivazione dei posti letto”. Il trasferimento del cluster di Pozzilli a Campobasso potrebbe mettere in difficoltà il Cardarelli e per questo si potrebbe decidere per il coinvolgimento degli spoke di Isernia e Termoli e degli istituti accreditati Pozzilli e Gemelli/Cattolica.

POZZILLI, DIVIETO DI PASSEGGIATE

Nelle ultime ore, tra l’altro, il sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, ha voluto parlare direttamente alla cittadinanza: “Si ribadisce che con DPCM dell’11/03/2020 è fatto divieto di andare a passeggio. Saranno effettuati controlli per le vie secondarie, i cittadini che andranno a passeggio saranno multati e denunciati. I possessori di cani, con regolare microchip, potranno portare il cane fuori una sola volta al giorno. I cittadini sono invitati a segnalare sul sito del comune “dilloalsindaco” o tramite whatsapp al vigile urbano, eventuali nominativi di cittadini che trasgrediscono le regole. Le segnalazioni resteranno anonime. Vi prego altresì di chiamare il vigile urbano solo per comunicazioni urgenti”.

FROSOLONE: OBBLIGO SEGNALAZIONE PER CHI VA A NEUROMED

Mentre il sindaco di Frosolone, Felice Ianiro, ha emanato un avviso: “Si raccomanda a tutti i cittadini che, per motivi di lavoro, visite mediche o altro, si sono recati presso la struttura Neuromed di Pozzilli negli ultimi 20 giorni, di segnalarlo quanto prima ai numeri Asrem 0874/313000 e 0874/409000, dedicati all’emergenza Covid-19, per ricevere indicazioni su eventuali restrizioni da adottare”.

Ore 13.15 – POSITIVO FIGLIO DI 84ENNE TERMOLESE MORTO IL 18 MARZO

Ha accusato i sintomi dell’infezione da nuovo Coronavirus ed è stato sottoposto al tampone al Cardarelli di Campobasso, come da procedura della Asrem. Attualmente è ricoverato in ospedale, nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta del figlio dell’84enne di Termoli morto il 18 marzo scorso. L’intera famiglia è in quarantena e sotto sorveglianza attiva da parte dell’Ufficio Igiene e Sicurezza del territorio. Importante ricordare che a essere sottoposti a tampone sono le persone sintomatiche che hanno avuto contatti diretti.

Ore 12.30 – NUOVA VITTIMA DA COVID: E’ LA DONNA ANZIANA DI MONTERODUNI

Il Molise registra il quarto decesso per infezione da covid-19: si tratta dell’anziana di Monteroduni che la sera del 18 marzo era stata trasportata al pronto soccorso di Isernia per una polmonite e poi ricoverata al Campobasso, nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli. Questa mattina le condizioni di salute della donna 82enne si sono aggravate. Infine il decesso.

E’ la quarta vittima provocata dal virus: prima di lei due anziani di Termoli (uno dei quali sottoposto a tampone post mortem) e una 84enne di Campobasso.

Ore 12.20 – ATTESA AL CARDARELLI PER I TAMPONI

Mattinata convulsa all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Due le ambulanze a disposizione dove sono state eseguite 20 tamponi a carico del personale del 118 della provincia di Campobasso. All’appello mancano ancora 19 operatori perché al momento sono terminati i tamponi a disposizione. Sotto esame tutti coloro che potrebbero avere avuto contatti con il medico del 118 risultato positivo e che ha prestato servizio prima di tutto a Bojano, poi a Riccia ma anche ad Agnone. In fila da questa mattina (20 marzo) gli operatori: una quarantina si è dovuta sottoporre all’accertamento necessario per la salvaguardia della propria e altrui incolumità pubblica. Un’altra tranche di tamponi dovrebbe essere eseguita domani, 21 marzo. In totale si parla di una sessantina di operatori sanitari da sottoporre a test.

ORE 12 – GRAVISSIMA UNA PERSONA RICOVERATA A MALATTIE INFETTIVE

Una persona ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso poiché affetta da Covid-19 sarebbe in condizioni disperate. La situazione sarebbe precipitata nelle prime ore del mattino di oggi, 20 marzo. Condizioni gravissime quindi, che acuiscono ancor di più l’emergenza in Molise, dove fino a stamane c’erano 6 ricoverati in Rianimazione e 11 in Malattie infettive. Non si conoscono al momento altri dettagli, né tantomeno l’età della persona.

MALATI COVID DEL NEUROMED, ASREM FRENA SU TRASFERIMENTO

CONTAGI A CAMPOBASSO: IL SINDACO FA IL PUNTO

IL SINDACO DI LARINO LANCIA DUE PROPOSTE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Ore 10 – INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SU BOJANO: TAMPONI AGLI OPERATORI DEL 118

L’Azienda sanitaria regionale sta cercando di capire se a Bojano si è sviluppato un nuovo focolaio di infezione. Per questo motivo oggi sono stati sottoposti a tampone altri 10 operatori della postazione del 118 della cittadina matesina entrati in contatto con i quattro sanitari già risultati positivi. L’Asrem sta ricostruendo la catena dei contatti: a Bojano il contagio potrebbe essere iniziato dal medico in servizio alla postazione di Riccia, già messa in quarantena, che ha lavorato alcuni giorni fa proprio nella sede matesina. Anche ad Agnone un medico e alcuni operatori del 118 sono stati posti in quarantena, a dimostrazione che il personale sanitario è il più esposto al rischio contagio come sta avvenendo in tutta Italia: undici operatori sanitari in Molise risultano contagiati. Un bilancio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Ore 9.30 – TEST SU PAZIENTI CASA RIPOSO CERCEMAGGIORE, FORSE POSITIVI

Sono ore di ansia a Cercemaggiore dove alcuni degli anziani ospiti in una casa di riposo sarebbero risultati positivi al Covid-19. Questa mattina – 20 marzo – nella struttura i test sono stati eseguiti per la seconda volta per accertare l’eventuale contagio che potrebbe essere molto pericoloso: il virus è particolarmente letale per le persone anziane. “Ci sono dei problemi”, dice per ora il sindaco Gino Mascia che al telefono con Primonumero non si è voluto sbilanciare sulla vicenda.

Ore 9.00 – SI AGGRAVA NEUROCHIRURGO DI FILIGNANO, E’ IN RIANIMAZIONE

E’ stato trasferito ieri – 19 marzo – nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso il neurochirurgo di Filignano risultato positivo al Covid-19 due giorni fa. Il dottore, che ha uno studio medico nella zona del beneventano, si era posto in quarantena: sembra che anche lui fosse andato a sciare in Trentino prima dell’inizio dell’emergenza legata al coronavirus. Poi i sintomi del virus e infine la necessità del ricovero in Rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

6 IN TERAPIA INTENSIVA, 11 RICOVERATI IN INFETTIVE

Salgono così a sei le persone ricoverate in Rianimazione: quattro molisani e i due pazienti di Bergamo. Invece undici pazienti sono ricoverati in Malattie Infettive sempre nel nosocomio del capoluogo. Infine, 20 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente in Molise ci sono 46 contagiati, in base al bollettino fornito ieri sera dall’Asrem