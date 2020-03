Luigi Petrella, studente di Medicina all’Università del Molise e volontario della Croce Rossa, è il ‘paziente 1’ di Campobasso: il primo contagio di covid-19 registrato nel capoluogo molisano. Dopo il ricovero nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli e l’isolamento domiciliare, fra poco sarà sottoposto agli ultimi due tamponi. “Se entrambi negativi, il 3 aprile sarò dichiarato ufficialmente guarito“, è lui stesso a rivelarlo in un lungo post su Facebook nel quale rompe il silenzio.

Ed esplicita innanzitutto che “chi guarisce dalla malattia non è più contagioso, ma anzi possiede gli anticorpi contro il virus”. In sostanza, sostiene, “chi è guarito, ovvero è immunizzato, è come se fosse vaccinato. Tant’è che si utilizzano gli anticorpi presi dal sangue dei pazienti guariti per curare i malati”.

Impossibile per lo studente non ripercorrere quello che è successo quando in città si è sparsa la voce sul suo ricovero, dal quale si sono generate notizie incontrollate e false, che giravano sulle chat di whatsapp. La magistratura ha deciso di aprire un’indagine sull’episodio, ma il trentenne ritorna sull’argomento togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: “E’ stata diffusa la mia identità a partire da chi dovrebbe tutelarla. Mi hanno fatto notare che c’è un capitolo sulle dispense di medicina legale che riguarda proprio la tutela della privacy. Qualcuno avrà saltato proprio quel capitolo. Spero che i responsabili di questa violazione vengano individuati e puniti secondo la legge”.

Petrella auspica che vengano puniti coloro che hanno “inventato e diffuso su larghissima scala informazioni false circa miei spostamenti in locali affollati con l’intento di infettare tutta la comunità” e anche quella parte della stampa locale “che dovrebbe verificare le notizie, non lo ha fatto e ha contribuito a diffondere notizie del tutto prive di fondamento”.

Infine racconta che “a seguito della diffusione della mia identità e di notizie false sul mio conto, in poche ore ho ricevuto centinaia tra offese e minacce. A storia conclusa i messaggi di scuse si contano sulle dita di una mano. Questo per riflettere sulla comunità nella quale viviamo”.

Ora la fiducia è riposta nell’azione della magistratura: “Ho piena fiducia nella giustizia anche se mi rendo conto che sarà difficile ottenere l’identificazione di tutti quelli che mi hanno danneggiato essendo stati davvero tanti e in vari modi”.

L’ultimo pensiero è per tutti coloro che gli hanno inviato “centinaia di messaggi di solidarietà e sostegno da parte di persone che vivono nella nostra comunità che fin da subito avevano capito la falsità delle notizie diffuse”.