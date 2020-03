Pallanuoto, l’H2O Sport guarda ai giovani: possibile accordo con Lanciano

Due squadre giovanili che si stanno ben comportando nei tornei di appartenenza, l’under 13 e l’under 15, con all’orizzonte la possibilità di intraprendere una collaborazione con la squadra di Lanciano e quindi prendere parte nella prossima stagione anche ad un torneo assoluto, quello di Promozione.

L’H2O Sport, oltre alla squadra agonistica di nuoto che riserva tantissime soddisfazioni, raccoglie consensi con il gruppo della pallanuoto che sta portando, grazie ai giovani, diverse soddisfazioni e punta sicuramente in alto nel prossimo futuro.

Il tecnico dell’H2O Sport Giancarlo Mancini fa il punto della situazione. “Abbiamo un buon gruppo di ragazzi – spiega – che si stanno disimpegnando da un paio di anni nei tornei giovanili e stanno crescendo bene. Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino a questo momento e ci auguriamo di poter raccogliere ancora tante soddisfazioni anche nel prossimo futuro.

Attualmente la nostra attività è rivolta solo al vivaio con la possibilità, già dalla prossima stagione di aggiungere l’under 17 e magari prendere parte al torneo assoluto di Promozione. Per questo – prosegue Mancini – stiamo lavorando insieme al presidente Tucci per avviare una collaborazione con il Lanciano che ci porterebbe ad ampliare i nostri orizzonti”.

Il movimento della pallanuoto in Abruzzo è assai sviluppato e avendo preso da un paio di anni in gestione la piscina di Vasto, l’H2O Sport ha gettato le basi per aggiungere al proprio mosaico questa nuova disciplina.

“In Abruzzo – prosegue Mancini – c’è il Pescara che è un po’ il punto di riferimento per tutta la pallanuoto – il movimento in generale è assai sviluppato con squadre anche a Lanciano e Teramo in diverse categorie. “Con lavoro e impegno da parte di tutti – interviene ancora Mancini – stiamo gettando le basi per provare, in futuro, a fare qualcosa di ancora più bello e importante. Valuteremo insieme alla società quali saranno gli sviluppi, sicuramente vogliamo dare seguito a quanto iniziato nel corso di queste ultime stagioni”.