Palazzo San Giorgio si illumina con il Tricolore Italiano

Da questa sera, 20 marzo, anche il Comune di Campobasso ha sposato l’iniziativa in atto in varie parti d’Italia e anche in Molise. La facciata di Palazzo San Giorgio, infatti, si è illuminata con la bandiera tricolore riprodotta grazie all’illuminazione predisposta sotto i portici e in corrispondenza delle finestre.

Un modo per stringersi idealmente l’uno all’altro, seppure a distanza. Le misure restrittive sono in atto e lo saranno per ancora diverso tempo, per questo bisogna continuare a seguire alla lettera quanto stabilito dal Governo: si deve restare a casa.