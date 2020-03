Palasport, palestre comunali e spogliatoi stadio chiusi fino al 15 marzo

Le palestre comunali e gli spogliatoi delle strutture sportive del Comune resteranno chiusi fino al prossimo 15 marzo. Lo ha deciso il Settore Sport del Comune di Termoli che ha inviato una specifica nota alle associazioni sportive interessate.

Il divieto riguarda in particolare i due palasport, cioè il Palasabetta di via Ischia e il Palairino di piazza Giovanni Paolo II e gli spogliatoi del campo Airino in via Pertini e dello stadio ‘Gino Cannarsa’. Ma la stessa disposizione è valida anche per le palestre comunali utilizzate in convenzione con le associazioni.

Il provvedimento è uno dei tanti adottati per il contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus.

In questo arco di tempo il Comune dovrà provvedere all’igienizzazione dei locali comunali interdetti ad esclusione delle palestre utilizzate in convenzione con le associazioni, che dovranno provvedere autonomamente alla sanificazione.