Ospedale di Isernia nel caos, Pronto Soccorso chiuso: paziente positiva a Covid19

È il caos al Veneziale di Isernia, dove questa sera dopo le 20 e 30 sono arrivati i risultati del tampone eseguito su una donna di 82 anni che aveva trascorso ore tra la sala d’attesa e il reparto di emergenza. L’anziana, residente a Monteroduni, è positiva. Il problema è che è stata trasportata in Pronto soccorso dal 118 per altre patologie che la paziente ha accusato.

Una volta arrivata la situazione è diventata più chiara e la signora è stata anche sottoposta a una anamnesi dalla quale il sospetto che potesse aver contratto il virus si è rafforzato notevolmente. Ma ormai era troppo tardi.

In serata poi l’esito del tampone. Il problema è che la donna è entrata in contatto con operatori sanitari diversi, medici, infermieri e un radiologo, e ora il pronto soccorso del Veneziale a Isernia è chiuso. A questo si aggiunge l’emergenza personale: dottori, infermieri e anche radiologi saranno messi in quarantena. Una nuova e grave emergenza che questa volta riguarda l’ospedale della cittadina pentra. La donna è stata trasferita al cardarelli, nel reparto di Malattie Infettive. Il reparto isernino invece ha bisogno di sanificazione e in serata è stato interdetto.