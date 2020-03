Ha superato quota mille euro e nelle prossime ore dovrebbe ricevere importanti donazioni sulla piattaforma on line Gofund.me la raccolta fondi #IoAmoilSanTimoteo lanciata da Antonello Barone per chiedere con immediatezza la riapertura dell’ospedale termolese e per acquistare macchinari e apparecchiature che serviranno per migliorare il San Timoteo.

“Riaprire il prima possibile l’ospedale San Timoteo è fondamentale per affrontare l’emergenza del Coronavirus e garantire il diritto alla salute a tutti i malati del Basso Molise. Una piccola donazione per acquistare strumenti utili alla terapia intensiva può essere un grande” affermano i promotori.

Proprio per parlare della grave carenza in termini di servizi sanitari che il territorio sta vivendo da dieci giorni e al tempo stesso per sensibilizzare la popolazione a donare per l’ospedale, questo pomeriggio 13 marzo alle 16 il promotore Antonello Barone si collegherà in diretta con la trasmissione televisiva ‘Tagadà’ di La7.

Intanto la sanificazione dell’ospedale sembra prossima, ma per la riapertura occorreranno ancora diversi giorni e non prima di martedì o mercoledì verrà riattivato.

Inoltre nelle prossime ore dovrebbe arrivare il riconoscimento alla raccolta fondi da parte dell’azienda sanitaria regionale del Molise. I macchinari acquistati grazie alla raccolta fondi on line (obiettivo 30mila euro) serviranno per la terapia intensiva di Termoli.

(clicca qui per le info e per donare un contributo)